‘In bijna iedere Ajax-speler schuilt een artiest en een beuker’

Zowel de Duitse als de Nederlandse media zijn vrijdagochtend te spreken over het optreden van Ajax in de wedstrijd tegen Schalke 04. De ploeg van Peter Bosz was oppermachtig in de eerste kwartfinalewedstrijd in de Europa League en boekte een overtuigende 2-0 zege. In Duitsland wordt het spel van Schalke met de grond gelijkgemaakt.

"Een beschamende nederlaag van Schalke! Slechts 2-0 dankzij Ralf Fährmann", kopt BILD. De bekendste krant van Duitsland zag hoe Schalke 'negentig minuten lang' achter de feiten aanliep. "Het was een desastreus optreden van Schalke, dat geen gevaarlijke kansen creëerde, Het was een logisch gevolg dat de Nederlanders de baas waren. Bij het strafschopmoment hielden beide spelers elkaar vast, maar de scheidsrechter wees naar de stip. Een dubieus besluit", voegt het boulevardblad evenwel toe. "In de tweede helft dreigde Schalke uiteen te vallen. Ze wisten niet meer waar voor en achter was."

De spelers krijgen in BILD cijfers toebedeeld van 1 (zeer goed) tot 6 (onvoldoende). Fährmann krijgt het best mogelijke cijfer, maar de overige spelers komen er slecht uit. Benedikt Höwedes ontvangt nog een 4; de rest wordt beoordeeld met een 5 of 6. Kicker licht de rol van Davy Klaassen uit. De middenvelder nam beide doelpunten voor zijn rekening. "Het was een ondermaatse wedstrijd van Schalke, maar Ajax presteerde goed. Ze zetten Schalke enorm onder druk en wisten steeds kansen te creëren, onder leiding van de onvermoeibare aanvoerder Klaassen."

Invaller Klaas-Jan Huntelaar werd beoordeeld met een teleurstellende 5 (op een schaal van 1 tot 6)

Ook in de Nederlandse pers wordt Klaassen geroemd. "Klaassen Klasse", kopt De Telegraaf, dat spreekt van 'wervelend voetbal' van Ajax. "Ook met de 2-0 op zak ging – met het oog op de titelstrijd met Feyenoord – de handrem er bij het elftal uitblinkers nog niet op. Het enige dat de Bosz-brigade en dan met name Bertrand Traoré zichzelf moest verwijten, was dat er niet veel verder afstand werd genomen van de ontmaskerde Duitse grootmacht."

De Volkskrant concludeert dat de 'eclatante' vorm van Ajax in de competitie op overtuigende wijze werd doorgetrokken op internationaal niveau. Een knappe prestatie, temeer omdat de salarishuishouding van Schalke 'vijf keer zo groot is'. "Ajax liet net als de voorbije maand tegen Feyenoord, AZ en NEC lichtvoetigheid hand in hand gaan met mans poetswerk. In bijna iedere Ajax-speler schuilt een artiest en een beuker, bij de een is de verhouding 45-55, bij de ander 70-30, maar bij niemand 100-0, zoals voorheen vaak het geval." Volgende week donderdag wacht voor Ajax de return in Duitsland.