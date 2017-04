‘Hij is waarschijnlijk de volgende voetballer die Ajax gaat verlaten’

De toekomst van Jaïro Riedewald lijkt niet bij Ajax te liggen. De twintigjarige verdediger annex middenvelder is dit seizoen voornamelijk wisselspeler onder coach Peter Bosz en ontbrak donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Schalke 04 zelfs helemaal in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Een teken aan de wand, zo concluderen Gertjan Verbeek en Kenneth Perez.

"Het is een dodelijke vingerwijzing voor Riedewald om zijn heil ergens anders te zoeken", zei Verbeek voor de camera van FOX Sports. Bosz verving de geschorste Lasse Schöne tegen Schalke met Donny van de Beek op het middenveld, terwijl ook Riedewald een optie was geweest. Frenkie de Jong zat wel bij de selectie. "Bosz moet keuzes maken. Hij vindt De Jong schijnbaar beter dan Riedewald."

Ook Perez denkt dat Riedewald, die nog een contract tot medio 2020 heeft bij Ajax, wel eens aan zijn laatste maanden in Amsterdam bezig zou kunnen zijn. "Carel Eiting klopt vanuit de jeugd ook op de deur. Riedewald is weer een talent waar we veel van verwachtten, net als bij Riechedly Bazoer en Anwar El Ghazi. Hij is waarschijnlijk de volgende die Ajax gaat verlaten. Dit is een heel grote boodschap."