Mourinho hekelt aanvallers: ‘Als je knijpt, zou er weinig sap uit komen’

José Mourinho was donderdagavond niet te spreken over het optreden van Manchester United in het eerste duel met Anderlecht, in de kwartfinales van de Europa League. De Engelsen leken een 0-1 zege uit Brussel weg te slepen, maar Leander Dendoncker kopte enkele minuten voor tijd de gelijkmaker binnen en maakte het weerzien op Old Trafford daarmee spannender: 1-1.

"Als ik een verdediger van United zou zijn, zou ik boos zijn op de aanvallers", zo verzuchtte Mourinho. "We hadden een beter resultaat moeten halen en daar zijn wij als enige schuldig aan. We konden in de tweede helft een makkelijke wedstrijd tegemoet gaan en dat lieten we in aanvallend opzicht niet zien. We leden veel balverlies en de counteraanvallen werden afgebroken door slordige balcontroles en slordige beslissingen."

"Marcus Rashford? Ik denk dat hij hetzelfde was als de anderen. Jesse Lingard, Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial, ze waren allemaal gelijkwaardig. Slordig is het juiste woord. In mijn gebrekkige Engels kan ik geen beter woord vinden. We moeten serieuzer voor de dag komen. Als je de prestaties van de vier aanvallers samen zou voegen, en zou knijpen, en zou knijpen, dan zou er weinig sap uit komen."

"We moeten wedstrijden in het slot gooien. We hebben kansen, we controleren wedstrijden, maar we maken geen doelpunten. Dat zorgt voor risico's. We hadden goede kansen en we hadden halve kansen die geen hele kansen werden omdat we niet de juiste beslissingen namen", besloot Mourinho. Manchester United kwam in de laatste negen officiële duels maar drie keer tot winst en maakte slechts elf doelpunten, waarvan zes in twee duels.