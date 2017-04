Kluivert: ‘Ik denk dat Schalke 04 nu wel weet wat Ajax kan’

Justin Kluivert maakte donderdagavond in het Europa League-duel met Schalke 04 (2-0) zijn Europese basisdebuut voor Ajax. De vleugelaanvaller liet voor eigen publiek een uitstekende indruk achter en stond bovendien aan de 2-0 van Davy Klaassen, die het team van Peter Bosz vanaf elf meter ook op voorsprong had geschoten.

"Ik kreeg een goede bal van Bertrand Traoré en zocht mijn man op", blikte Kluivert in gesprek met FOX Sports terug op zijn aandeel in de 2-0. "Hij bleef op afstand, dus toen dacht ik: 'Waarom geef ik hem niet gewoon vroeg voor?' Dat pakte goed uit en daar ben ik erg blij mee. Het klopt dat Klaassen erg vrij stond."

"Ze keken allemaal naar bal. Klaassen heeft dat heel slim gedaan, door uit hun rug op te duiken." De tiener zag hoe Ajax het duel domineerde en een puike prestatie leverde. "We hadden inderdaad misschien meer kunnen scoren, daar balen we wel een beetje van. Maar 2-0 is ook een goed resultaat. Ik denk dat Schalke nu wel weet wat we kunnen. Je moet hier zeker van genieten. Het is een mooie zege, dat moeten we vieren."