Trotse Bosz: ‘Alleen jammer dat je geen drie of vier doelpunten maakt’

"Trots op de jongens", was de eerste reactie van Peter Bosz op de overtuigende zege van Ajax op Schalke 04 (2-0) in de eerste kwartfinale van de Europa League. "We hebben het gewoon geweldig gedaan." Toch had de trainer van Ajax een puntje van kritiek op zijn ploeg. "We hadden er drie of vier moeten maken", zei hij voor de camera van FOX Sports.

"Het is een kwartfinale en je moet thuis beginnen. Dan moet je een resultaat neerzetten. Als je dat op een overtuigende manier kan doen en ook door blijft gaan, dan ben ik erg tevreden", zo erkende de oefenmeester van Ajax. "Als je dan toch kritiek mag hebben, het is jammer dat je geen drie of vier doelpunten maakt. Het is wel fijn datje de nul houdt, dat is in Europa belangrijk."

Bosz voorspelt over een week, als de return in Gelsenkirchen op het programma staat, een soortgelijk wedstrijdbeeld. "We willen uit en thuis altijd op dezelfde manier spelen. Na de 2-0 zijn we niet achteruit gaan lopen, ook in Gelsenkirchen moeten we ver van de goal spelen."