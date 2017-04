Enorme blunder van keeper leidt nederlaag van Besiktas in Lyon in

Besiktas leek donderdagavond een belangrijke stap richting de halve finales van de Europa League te zetten. Het team van Senol Günes kwam dankzij Ryan Babel op voorsprong, maar gaf het duel in de laatste tien minuten alsnog uit handen: 2-1. De wedstrijd in Lyon startte drie kwartier later vanwege ongeregeldheden op de tribunes.

In een onderhoudende eerste helft maakte Olympique Lyon, zonder de speelgerechtigde Memphis Depay, een slappe indruk. Toch raakte het team van trainer Bruno Genesio de lat, toen een inzet van Nabil Fekir door Marcelo van richting werd veranderd en op het aluminium eindigde.

Besiktas stond op dat moment al voor. Anderson Talisca bracht Babel na een vrije trap in stelling en de Nederlander schoot het leer in een keer kruiselings achter Anthony Lopes. Marcelo had daarna nog een goede mogelijkheid op de 0-2, maar zijn kopbal uit een corner van Oguzhan Özyakup miste de juiste richting.

Na rust zocht Lyon nadrukkelijk naar een gelijkmaker en dolf Besiktas het onderspit. Een kopbal van Corentin Tolisso op de paal, in minuut 79, was een voorbode van de ommekeer van de Fransen. Tolisson was het eindstation van een vrije trap van Mathieu Valbuena die aan iedereen voorbij ging en een fout van Fabri stond aan de basis van de 2-1. De doelman wilde drie tegenstanders in de luren leggen, maar Jérémy Morel onfutselde hem de bal en werkte het leer in een leeg doel.,