Ex-Feyenoorders eisen hoofdrol op in duel tussen Celta en Racing Genk

Celta de Vigo heeft de eerste ontmoeting met Racing Genk in de kwartfinales van de Europa League in zijn voordeel weten te beslissen. Jean-Paul Boëtius bracht de Belgen in Spanje nog wel aan de leiding met een vroeg doelpunt, maar Celta rechtte nog in de eerste helft de rug en zegevierde uiteindelijk: 3-2. Thomas Buffel scoorde in het tweede bedrijf nog namens Genk, waardoor de ploeg van Albert Stuivenberg uiteindelijk een nederlaag met perspectief leed.

Boëtius verkeert de laatste weken in prima vorm. Begin deze maand maakte hij tegen Lokeren zijn eerste doelpunt voor Genk en woensdag bezorgde hij het elftal van Stuivenberg een droomstart in Balaídos. Na een kleine tien minuten spelen kroop Boëtius bij een voorzet van Leandro Trossard voor zijn directe tegenstander, waarna de Nederlander doelman Sergio Álvarez het nakijken gaf met het hoofd.

Lang kon Genk echter niet genieten van zijn voorsprong. Celta voerde de druk onmiddellijk op en had slechts zeven minuten nodig om het duel volledig te kantelen. Eerst stelde John Guidetti met een prachtige hakbal ploeggenoot Pione Sisto in de gelegenheid de stand gelijk te trekken, waarna Iago Aspas niet veel later met een fraai schot in de verre hoek zelfs voor de 2-1 tekende. Celta was daarna los en verdubbelde de voordelige marge nog in de eerste helft via Guidetti, die hard raak schoot na een combinatie met Aspas.

De bezoekers weigerden zich echter neer te leggen bij een kansloze nederlaag. Boëtius werd na ruim een uur spelen vervangen door Buffel en de ervaren middenvelder deed onmiddellijk van zich spreken. Buffel kopte raak bij de tweede paal, nadat hij in eerste instantie nog was gestuit op Álvarez. Genk slaagde er uiteindelijk niet meer in de gelijkmaker te forceren, maar zal desalniettemin met enig vertrouwen uitijken naar de return van volgende week in de eigen Luminus Arena.