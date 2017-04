Oppermachtig Ajax geeft visitekaartje af tegen Schalke

Ajax heeft donderdagavond een reuzenstap gezet richting de halve finales van de Europa League. Het elftal van Peter Bosz was voor eigen publiek oppermachtig in de eerste ontmoeting met Schalke 04 en verschafte zichzelf uiteindelijk een uitstekende uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in Gelsenkirchen: 2-0. Aanvoerder Davy Klaassen was met twee doelpunten de grote man aan de kant van Ajax, dat een sterke wedstrijd speelde en zichzelf uiteindelijk te kort deed door niet vaker te scoren.

Ajax had in de vorige ronde veel indruk gemaakt in de thuiswedstrijd tegen FC Kopenhagen en ook Schalke had geen grip op het aanvalsspel van de Amsterdammers. De ploeg van Bosz ging furieus van start op eigen veld en drukte de bezoekers vanaf het eerste fluitsignaal terug op eigen helft. Donny van de Beek verving de geschorste Lasse Schöne op het middenveld bij Ajax en de jongeling was na een klein kwartier spelen dicht bij de openingstreffer. Zijn schot werd echter onschadelijk gemaakt door doelman Ralf Fährmann.

Het bleek een voorbode voor wat ging komen. Ajax had weinig te duchten van de Duitsers in de openingsfase en kwam halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong. Klaassen gaf Fährmann het nakijken vanaf elf meter, nadat Amin Younes in het strafschopgebied van Schalke was gevloerd door Alessandro Schöpf: 1-0. Ajax kreeg nadien voldoende mogelijkheden om de voordelige marge nog voor rust op te krikken. Een kopbal van Klaassen werd echter door iedereen gemist en vlak daarna teisterde Davinson Sánchez de dwarsligger met het hoofd.

Bosz zag in de rust Daley Sinkgraven afhaken met een knieblessure, maar de oefenmeester had zeven minuten na de onderbreking opnieuw reden tot juichen. Bertrand Traoré, die in de punt van de aanval de voorkeur kreeg boven de net weer fitte Kasper Dolberg, zette Justin Kluivert aan het werk, waarna de zeventienjarige vleugelaanvaller de opgestoomde Klaassen een niet te missen kans bood: 2-0. Traoré had vervolgens tot tweemaal toe een uitgelezen mogelijkheid om Ajax definitief in veilige haven te brengen, maar Fährmann weigerde voor de derde maal te capituleren.

Schalke slaagde er nauwelijks in het doel van André Onana onder vuur te nemen en moest vrezen voor een afstraffing. Yoenes en opnieuw Traoré stuitten echter op Fährmann, terwijl Nabil Bentaleb met de schrik vrijkwam toen hij het leder verkeerd op zijn voet kreeg. Klaas-Jan Huntelaar werd twintig minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht door coach Markus Weinzierl teneinde Schalke een uitgangspositie met meer perspectief te verschaffen. De oud-Ajacied had echter weinig in de melk te brokkelen en zag zijn ploeg in de slotfase nog goed wegkomen toen een schot van Van de Beek via de vingertoppen van Fährmann uiteen spatte op de lat.