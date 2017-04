De Gea onder één voorwaarde naar Real Madrid

Als er een bod binnenkomt dat Crystal Palace zint, is het bereid Wilfried Zaha van de hand te doen. Dat is goed nieuws voor Arsenal en Tottenham Hotspur, die de aanvaller graag binnen willen halen. (Daily Express)

Als Newcastle United het voor elkaar krijgt om te promoveren naar de Premier League, heeft de komst van Ryan Shawcross prioriteit. De verdediger van Stoke City zal the Magpies elf miljoen euro kosten. (The Independent)