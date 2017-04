Felipe Melo: ‘Ik denk dat zijn vrouw is vreemd gegaan met een zwarte man’

Felipe Melo won woensdagavond met Palmeiras van het Uruguayaanse Peñarol (3-2), maar de middenvelder beleefde desondanks een vervelende avond. De Braziliaan claimde na afloop van het duel in de Copa Libertadores racistisch bejegend te zijn door enkele spelers van Peñarol. Onder anderen doelpuntenmaker Gastón Rodríguez zou het voortdurend op hem gemunt hebben.

"De jongen die het doelpunt maakte voor Peñarol noemde mij een aap. Ik denk dat de televisiebeelden kunnen aantonen dat het gebeurd is. Ik denk dat hij een probleem heeft met zijn vrouw. Zijn vrouw moet haast wel vreemd zijn gegaan met een grote, zwarte man, of iets dergelijks", reageerde Melo gevat in gesprek met een verslaggever.

Rodríguez zou na afloop van de krachtmeting zijn excuses hebben aangeboden bij Melo. "Zulke dingen gebeuren in een wedstrijd", vervolgde de ex-speler van onder meer Juventus. "Het is te vergeven. Het belangrijkste is dat hij zijn fout erkent. Ik denk dat hij kritisch is geweest op zichzelf. Hij heeft zijn fout erkend en sorry gezegd. Wat kan ik nog meer doen?"