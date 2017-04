Torres adviseert ploeggenoot: ‘Er is geen reden om Atlético te verlaten’

Hoewel Antoine Griezmann nog tot medio 2021 vastligt bij Atlético Madrid, is het alles behalve zeker dat de toekomst van de Fransman bij los Colchoneros ligt. Griezmann wordt gevolgd door nagenoeg de gehele Europese top, maar Fernando Torres adviseert zijn ploeggenoot Atlético trouw te blijven.

"Bij welke club ga je erop vooruit ten opzichte van Atlético? Bij geen enkele club in de wereld", wordt Torres geciteerd door BBC Sport. "Ik hoop dat hij voor altijd bij Atlético kan blijven. Geen enkele club in de wereld heeft op dit moment hetzelfde te bieden als Atlético. We zijn competitief in zowel de Spaanse competitie als de Champions League en behoren tot de meest gerespecteerde clubs van Europa. Er is geen enkele reden om Atlético te verlaten", zo verzekert de Spanjaard.

Griezmann is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Atlético, dat hem in de zomer van 2014 wegplukte bij Real Sociedad. Woensdagavond bewees de aanvaller in de wedstrijd tegen Leicester City in de kwartfinales van de Champions League nog maar eens zijn waarde voor de Spaanse grootmacht, door vanaf de strafschopstip het enige doelpunt van de avond voor zijn rekening te nemen.