Ongelukkige Afellay ondergaat operatie in Barcelona

Ibrahim Afellay heeft opnieuw een klap te verwerken gekregen. De middenvelder van Stoke City kampt met een blessure aan zijn knie en staat naar alle waarschijnlijkheid een aantal weken aan de kant. Afellay heeft zich in Barcelona laten opereren. Een maand geleden nog verlengde Afellay zijn contract bij Stoke tot medio 2019.

"Helaas zijn we Afellay een paar weken kwijt", zo vertelde Stoke-manager Mark Hughes donderdag. "Hij is teruggegaan naar zijn chirurg in Barcelona en is opnieuw geopereerd. Er waren wat problemen met zijn knie. Hopelijk zijn die nu verholpen. Er zijn nog maar zes wedstrijden te spelen en het is onwaarschijnlijk dat hij nog in actie zal komen."

Het is voor Afellay de zoveelste blessure in zijn loopbaan. De 31-jarige Oranje-international moest het grootste gedeelte van het afgelopen kalenderjaar al toekijken met een kniekwetsuur. De ex-speler van onder meer PSV maakte eind december zijn rentree voor Stoke City en kwam sindsdien tot dertien optredens.