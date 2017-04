‘Als Ajax moeten we laten zien dat we hier de baas zijn’

Ajax Onder-17 neemt in het Paasweekend deel aan de ABN Amro Future Cup op De Toekomst en met onder meer Juventus, Benfica, Arsenal en Bayern München als tegenstanders is het deelnemersveld sterk bezet. Toch gaan de Amsterdamse talenten maar voor één ding en dat is de eindoverwinning.