‘Dat Feyenoord al zo lang geen kampioen is, zal me worst wezen’

De titelstrijd lijkt zich toe te splitsen op een race tussen Feyenoord en Ajax, maar PSV hoopt stiekem als lachende derde aan het einde van de rit alsnog met de schaal in handen te staan. Jürgen Locadia weet wel dat er het een en ander mis zal moeten gaan in Rotterdam, willen de Eindhovenaren nog een kans maken. Van een ‘gunfactor’ is bij hem in ieder geval geen sprake.

“Dat ze al zo lang geen kampioen zijn geworden zal me worst wezen. Met alle respect. Ik hou me bezig met PSV. Wij hebben nog vier wedstrijden en dus nog vier finales”, vertelt hij in gesprek met Omroep Brabant. “Voor ons wordt het moeilijk om die titel nog te pakken. Als Feyenoord niet teveel fouten maakt worden zij het. Wij moeten gewoon onze wedstrijden winnen. Dan zien we wel waar we dan staan.”

Locadia is zich momenteel niet verzekerd van een plek in de spits, maar voelt zich toch geroepen om het op te nemen voor concurrent Luuk de Jong: “Luuk is een goede spits en dat heeft hij de twee afgelopen seizoenen ook bewezen. Iedereen maakt een periode door dat hij niet scoort, maar we moeten hem steunen. Niet alleen wij als spelers of staf, maar ook de fans. De trainer maakt de keuze wie er in de spits staat. Voor mij is het geen zaak meer of ik in de spits sta of linksbuiten.”