Mourinho: ‘Hij kan zich zelf niet eens al zijn goals herinneren’

Zlatan Ibrahimovic scoorde er gedurende zijn loopbaan op los en dit seizoen vindt de Zweed ook bij Manchester United weer regelmatig het net. Donderdagavond, als the Red Devils het in de kwartfinale van de Europa League opnemen tegen Anderlecht, is de hoop van José Mourinho wederom gevestigd op zijn superster.