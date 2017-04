Klopp: ‘Als zij in de bus hadden gezeten, was het duel niet doorgegaan’

Jürgen Klopp denkt dat de UEFA de impact van de bomaanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund heeft onderschat. De Europese voetbalbond besloot de wedstrijd tegen AS Monaco een dag later alsnog te laten spelen. Dortmund verloor met 2-3 en na afloop hadden de spelers van BVB geen goed woord over voor dat besluit.

Klopp, tussen 2008 en 2015 trainer van Dortmund, begrijpt de woede van zijn ex-club. "Ik ben er vrij zeker van dat de mensen die achteraf dit besluit hebben genomen, iets anders hadden besloten als zij in de bus hadden gezeten. Dan was de wedstrijd niet gespeeld", citeert the Guardian de oefenmeester van Liverpool. "Als je niet in de bus zat, kun je je niet voorstellen hoe het was. Maar de wedstrijd is nu eenmaal gespeeld. Wat kan ik er verder over zeggen? Ze hebben een paar dagen om ermee te leren leven."

Zelf was Klopp eveneens van slag door het nieuws. Hij vreesde voor het lot van de personen in de bus. Uiteindelijk bleek dat alleen Marc Bartra serieuze verwondingen overhield aan de aanslag: hij brak zijn pols en moest onder het mes. "Iedereen kan wel begrijpen dat het een bijzonder moeilijk moment voor mij was", vertelt de Duitser. "Ik zou niet weten hoe vaak ik door de jaren heen in dat hotel ben geweest. Ik weet precies waar op de weg de bus stond. Veel vrienden van me zaten in de bus. Ik was op de weg terug van Melwood (trainingscomplex, red.), toen de persvoorlichter Matt mij opbelde om te zeggen dat er iets was gebeurd in de bus."

"Ik probeerde meteen meer te weten te komen. Ik was enorm bezorgd om de spelers. Ik vreesde voor iedereen daar", blikt Klopp terug. "Ik heb wel contact gehad met een paar mensen, maar ik wilde ze niet lastigvallen met mijn stomme vragen. Dus ik wachtte met de hele wereld op meer informatie. De wedstrijd was wel het laatste waar ik aan dacht. Maar ik kan beide kampen volledig begrijpen. Het is heel moeilijk om met deze strakke speelschema's een nieuwe datum te vinden. Maar iedereen zou er begrip voor hebben gehad als de wedstrijd niet doorging."