‘Ajax kon Dybala kopen voor vijf miljoen, maar hij paste niet in systeem’

Paulo Dybala wist dinsdag met zijn dubbelslag tegen Barcelona de ogen van de hele wereld op zich gericht en zette donderdag ook nog eens zijn krabbel onder een nieuwe deal bij Juventus die hem de op een na bestbetaalde speler van de Serie A maakt. De Argentijn geldt al jaren als een van de grootste talenten in het voetbal en dat was in 2012 ook niet aan Ajax voorbijgegaan.

Henk Spaan schrijft namelijk in zijn column in Het Parool dat de Amsterdammers vijf jaar geleden hun scouts op Dybala af hebben gestuurd: “In mei 2012 bezochten scouts van Ajax een wedstrijd van Córdoba om Dybala te bekijken. De zeventienjarige spits had in de harde tweede divisie van Argentinië zeventien goals gemaakt. Ajax kon hem kopen voor vijf miljoen euro. Afgewezen. ‘Past niet in het systeem’, luidde het oordeel.”

“Altijd als ik Dybala zie scoren, de jongen is inmiddels honderd miljoen pond waard, denk ik aan die twee scouts. Dinsdag was het weer gehaktdag voor Barcelona. Dybala, op de nominatie om door de Catalanen te worden overgenomen, maakte er twee”, sluit Spaan af.