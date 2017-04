‘Een comeback als tegen PSG? Onmogelijk, het is ‘game over’’

Na de afgetekende 3-0 nederlaag bij Juventus is Barcelona volgens Roy Keane kansloos in de kwartfinale van de Champions League. De analist van ITV is onder de indruk van de Italiaanse grootmacht en sluit een comeback als in de achtste finales tegen Paris Saint-Germain (6-1) volledig uit.

De voormalig middenvelder van onder meer Manchester United vindt Juventus een té sterke ploeg om de voorsprong uit handen te geven. "Juventus doet elk jaar weer mee. Wie ze ook verkopen, ze investeren het geld uitstekend", vindt Keane. "Ze kopen topspelers en ze hebben nu veel ervaring in de ploeg. Barcelona oogt voorin nog altijd scherp, maar achterin was het verschrikkelijk."

"Het is game over. Het tweeluik is gespeeld. Er is geen kans op een comeback als tegen Paris Saint-Germain", stelt de Ier. Volgens Keane heeft Juventus het vermogen om te scoren in Camp Nou, waardoor de opdracht voor Barcelona nog een stuk gecompliceerder zou worden. "Juventus kan achterover leunen en blijft bovendien dreigend uit standaardsituaties."