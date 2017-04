Klaassen: ‘Het is geen Real Madrid, Ajax kan de finale halen’

Ajax neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League en het is een tijd geleden dat de Amsterdammers nog actief waren in deze fase van een groot Europees toernooi. Voor aanvoerder Davy Klaassen is het in ieder geval een unieke ervaring om nog in Europa actief te zijn en hij droomt stiekem al van meer.

“Ja, we zijn doorgedrongen tot een fase waar wij nog nooit zijn geweest. Dat voelt goed, kan ik je verzekeren. Het zijn tegen Schalke ook niet zomaar een paar wedstrijden. Het zijn écht grote wedstrijden”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. “In deze fase van het toernooi is alles mogelijk. Ik denk dat we een kans hebben om de finale te halen. Dan zullen we in ieder geval Schalke moeten uitschakelen. We zullen er twee keer écht moeten staan.”

Om een kans te maken tegen die Knappen zal Ajax het niveau moeten halen van de thuiswedstrijden tegen FC Kopenhagen en Feyenoord. Klaassen waakt dan ook voor onderschatting van de tegenstander uit Gelsenkirchen: “We kunnen wel dromen van een finale, maar als we er tegen Schalke uit vliegen, dan hebben we niet eens de halve finale gehaald. We zullen Schalke zeker niet onderschatten, ze hebben een goede ploeg. Maar het is ook weer geen Real Madrid.”

