Sampaoli: ‘Het vervult me van trots dat ze aan mij hebben gedacht’

Jorge Sampaoli is nog geen jaar actief als trainer van Sevilla, maar wordt regelmatig aan andere ploegen gelinkt. De Argentijn werd in verband gebracht met onder meer Barcelona, het Nederlands elftal en het bondscoachschap van zijn geboorteland. Voordat hij tekende bij Sevilla was er ook nog een andere gegadigde: Chelsea zag Sampaoli als optie om het roer over te nemen. De club koos uiteindelijk voor Antonio Conte.

Sampaoli trad wel in gesprek met eigenaar Roman Abramovich van Chelsea. Dat hij in overweging werd genomen, betekent veel voor de voormalig bondscoach van Chili. "Ik ben met blijdschap vervuld omdat ze dachten dat ik de juiste man zou kunnen zijn om de ploeg dit seizoen te leiden. Het team is dit seizoen heel succesvol gebleken. Het was een enorm compliment", citeert the Sun de 57-jarige trainer.

"Het maakte me trots dat een belangrijk persoon als Roman Abramovich benieuwd was naar mijn ideeën over voetbal en mijn mening over zijn eigen team", vervolgt Sampaoli. "Er waren verschillende redenen waarom het niet doorging, maar het feit dat hij uren naar me luisterde betekent veel voor me. Ze hebben uiteindelijk gekozen voor een andere succesvolle trainer." Onder Conte stevent Chelsea dit seizoen af het landskampioenschap in Engeland.