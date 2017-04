Real wrijft in de handen: ‘Een andere wedstrijd als Vidal had gescoord’

Real Madrid prijst zich gelukkig met de overwinning op Bayern München in de eerste kwartfinalewedstrijd in de Champions League. De ploeg van Zinédine Zidane boekte woensdagavond een 1-2 zege dankzij een sterke tweede helft, waarin der Rekordmeister er nauwelijks aan te pas kwam. Na afloop leeft dan ook het gevoel dat er nog meer inzat voor Real, maar Zidane en aanvoerder Sergio Ramos zijn content.

"Een tweeluik wordt nooit beslist in de heenwedstrijd, maar we speelden goed", oordeelt de oefenmeester. "We zijn blij, ondanks dat we nog één of twee keer hadden kunnen scoren." Zidane zag in de tweede helft 'de wil' om een goed resultaat te boeken. Hij is tegelijkertijd blij dat Arturo Vidal vlak voor rust faalde vanaf elf meter. "Als de ruststand 2-0 was, was het mogelijk een andere wedstrijd geworden. Maar we bleven geduldig, kwamen op gelijke hoogte en daarna toonden we veel karakter."

"Het is niet makkelijk om hier te spelen. Bayern heeft geweldige spelers en is een fantastische ploeg. We moeten ook stilstaan bij het aantal reddingen dat Manuel Neuer verrichtte", benadrukt Zidane. Zijn captain Ramos spreekt van een 'grote stap', maar weet dat alles nog mogelijk is. "Er wacht nog een returnwedstrijd tegen een ijzersterke opponent. Ze zijn nog steeds een van de favorieten voor de eindzege. Het tweeluik ligt nog helemaal open, maar we mogen ons team wel feliciteren met deze prestatie."