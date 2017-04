Loting koppelt Oranje Onder-19 aan Duitsland en Engeland op zomers EK

Het Nederlands elftal Onder-19 is donderdagmiddag gekoppeld aan onder meer Duitsland en Engeland in de groepsfase van het zomerse EK. De andere opponent voor het team van Maarten Stekelenburg is Bulgarije. De loting vond plaats in Tbilisi.

Oranje komt uit in Groep B. De andere groep bestaat uit gastland Georgië, Tsjechië, Zweden en Portugal. Per groep gaan de bovenste twee ploegen door naar de halve finale. Vorig jaar werden de Nederlandse talenten uitgeschakeld in de groepsfase, waardoor ze een WK-ticket misliepen.

Toen won Frankrijk het EK, maar die ploeg eindigde ditmaal als laatste in een kwalificatiepoule met onder meer Bulgarije. Het EK vindt plaats tussen 2 en 15 juli. Oranje plaatste zich eind vorige maand door zeven punten te pakken in drie kwalificatieduels. Bondscoach Stekelenburg hoopt dat profclubs hun spelers willen afstaan voor het EK.