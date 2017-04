Wie wordt de opvolger van Nouri en De Ligt op de ABN Amro Future Cup?

Komend weekeinde staat de achtste editie van de Future Cup op het programma. Het toernooi wordt dit jaar mogelijk gemaakt door ABN Amro, dat ook al bekend staat als de hoofdsponsor van de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Als digitale mediapartner van het toernooi kan je bij Voetbalzone van alles rondom het toernooi op de hoogte blijven via verslagen, video's, interviews en meer!

Wat is de Future Cup?

Het toernooi om de ABN Amro Future Cup is inmiddels een begrip in het internationale jeugdvoetbal. In 2010 werd de eerste editie afgewerkt op sportpark De Toekomst, waar de Onder-17 elftallen van 's werelds beste clubs het jaarlijks tegen elkaar opnemen. En ook dit jaar is de internationale top van die leeftijdscategorie weer aanwezig in Amsterdam Zuid-Oost.

Het deelnemersveld wisselt elk jaar en behalve clubs hebben ook nationale teams op het toernooi gespeeld. Zo bereikte de nationale Onder-17 selectie van China tijdens de eerste editie in 2010 de finale, waar Ajax vervolgens te sterk bleek. De Onder-17 van de Amsterdammers werd destijds gecoacht door Robin Pronk, en leverde in Davy Klaassen de beste speler van het toernooi. Andere bekende namen uit die selectie zijn Stefano Denswil, Lesley de Sa en Ouasim Bouy.

In de jaren daarna werd het toernooi gewonnen door RSC Anderlecht (2011, 2013, 2015), opnieuw Ajax (2012, 2014), terwijl Arsenal vorig jaar de sterkste was. De Londenaren zijn ook dit jaar weer aanwezig en verdedigen dus hun titel in Amsterdam. Anderlecht is eveneens weer van de partij en doet al weer voor de zevende keer mee aan het toernooi. Verder waren clubs als Barcelona, Manchester United, AC Milan en Liverpool in het verleden aanwezig.

En dat de Future Cup een bakermat is voor het internationale topvoetbal blijkt wel uit een blik op de lijst van talenten die de adidas Best Player of the Future Cup hebben gewonnen:

- Riqui Puig (foto onder, Barcelona, 2016)

- Matthijs de Ligt (Ajax, 2015)

- Abdelhak Nouri (Ajax, 2014)

- Nabil Jaadi (Anderlecht, 2013)

- Queensy Menig (Ajax, 2012)

- Dennis Praet (Anderlecht, 2011)

- Davy Klaassen (Ajax, 2010)

Edwin van der Sar met Riqui Puig.

Wie zijn de deelnemers?

Als gastheer is uiteraard de Onder-17 van Ajax aanwezig op het toernooi. Dit elftal van de Amsterdammers wordt getraind door Gery Vink, die al sinds 2006 aan de jeugdopleiding van Ajax is verbonden en tussen 2011 en 2013 hoofdtrainer van Jong Ajax was. Aanvaller Daishawn Redan is de blikvanger van het elftal en wordt door veel Europese topclubs gevolgd. Zeker nu bekend is dat hij zijn eerste profcontract toch niet in Amsterdam zal tekenen.

Verder zijn de talenten van Arsenal dit jaar weer aanwezig en zullen zij hun titel van 2016 verdedigen. Uit Duitsland komt de O17 van Bayern München een bezoek brengen, en dat is al weer voor de vijfde keer dat Der Rekordmeister van de partij is. Het altijd sterke Anderlecht geeft eveneens acte de présence en is zelfs voor de zevende keer aanwezig.

Het deelnemersveld wordt verder gecompleteerd door Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica en een J-League-selectie. Dit laatste team komt ongeveer neer op de nationale jeugdselectie van Japan, met wellicht enkele wijzigingen.

De teams zijn ingedeeld in twee poules van vier en de pouleduels worden op de eerste twee dagen afgewerkt. De indeling is als volgt:

Wanneer is de Future Cup?

Het toernooi wordt traditiegetrouw gespeeld tijdens het Paasweekeinde. Dit jaar is dat in het weekend van zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 april. Op zaterdag 15 april staan de eerste twee wedstrijden gepland om 11.30 en komt de Onder-17 van Ajax direct in actie. Vervolgens wordt er afgetrapt om 13:00 uur, 14:30 uur en 16:00 uur. Bezoekers zijn dus de gehele middag verzekerd van jeugdvoetbal op topniveau.

Op zondag 16 april zullen de beslissingen in de groep vallen en staan er twee wedstrijden gepland om 12.30 uur en vervolgens nog twee duels om 14:00 uur. Mede omdat het eerste van Ajax om 16:45 in de Amsterdam ArenA speelt tegen sc Heerenveen. Ajax-supporters kunnen dus op Paaszondag om 14:00 uur de Onder-17 tegen Juventus O17 zien spelen en vervolgens van De Toekomst naar de ArenA wandelen voor het vervolg van de titelstrijd in de Eredivisie.

Maandag Tweede Paasdag (17 april) is de finaledag met zes wedstrijden tussen 10:00 uur en 15:00 (finale), waarna de prijsuitreiking om 16:15 volgt. Op dat moment zal ook de beste speler van het toernooi bekend worden en de bijbehorende trofee in ontvangst maken.

Volledig speelschema



