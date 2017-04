‘Het zal niet de eerste keer zijn dat Vidal mist en zeker niet de laatste keer’

Bayern München ging woensdagavond in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Real Madrid, waardoor de halve finale van de Champions League ver weg lijkt voor de Zuid-Duitsers. Desondanks heeft trainer Carlo Ancelotti nog vertrouwen in een goede afloop. Volgens de Italiaanse oefenmeester miste Bayern in het duel tegen de Koninklijke een beetje geluk.

“We hadden geen geluk vanavond (woensdag, red.) en de kleine details maakten het verschil. Arturo Vidal miste een strafschop, waardoor we op 2-0 hadden kunnen komen. Vervolgens kregen we vlak na rust de gelijkmaker tegen, wat de wedstrijd veranderd heeft”, zegt Ancelotti in gesprek met de Duitse media.

Met name uit de eerste helft putte de Italiaan vertrouwen. “Soms mis je een strafschop. Het zal niet de eerste keer zijn dat Vidal mist en zeker niet de laatste keer. Op de eerste helft kunnen we bouwen. Het zal in Madrid moeilijker worden, maar we hebben nog kansen en zijn nog in leven. We zullen onze kansen pakken en gaan alles geven.”