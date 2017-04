Ronaldo na honderd Europese doelpunten: ‘Dat maakt het alleen maar mooier’

Cristiano Ronaldo werd door zijn twee doelpunten in de wedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid de eerste speler ooit die honderd doelpunten heeft gemaakt in Europees verband. De Portugese aanvaller heeft zijn trainingsregime aangepast en belooft nog meer voor de toekomst.

“Het is een eer om deze mijlpaal te bereiken. En om dat te doen tegen een grootse club als Bayern maakt het alleen maar mooier”, zegt Ronaldo op de website van de UEFA. “Ik heb enkele radicale veranderingen doorgevoerd in mijn trainingsregime om in deze fase van het seizoen in de best mogelijke conditie te zijn. Afgelopen jaren zat ik tegen mijn limiet aan en had ik wat kleine blessures.”

“Nu heb ik hard gewerkt met een fitnesstrainer om klaar te zijn voor de laatste twee maanden van het seizoen”, vervolgt de aanvaller. Volgens hem moet Real Madrid ondanks de overwinning in München nog vol aan de bak in de return. “Ze hadden in de eerste helft een tweede goal kunnen maken uit de strafschop. Voetbal is een verrassingspakket en in vijf minuten kan alles er anders uitzien. Ze hebben een fantastische ploeg. Het zal een lastige return worden.”