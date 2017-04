Monaco-trainer blij met revelatie: ‘Mbappé wordt alleen maar beter’

Kylian Mbappé is dit seizoen dé revelatie bij AS Monaco. De Franse tiener is zowel in de Ligue 1 als in de Champions League ongrijpbaar en scoort aan de lopende band. Ook woensdagavond was hij weer trefzeker, in de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund (2-3). Trainer Leonardo Jardim is blij met Mbappé en ziet zijn pupil een enorme progressie boeken.