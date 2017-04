Bosz voorzichtig met groeibriljant: ‘Dan maak je zo’n jongen kapot’

Justin Kluivert speelde goed tegen Feyenoord en AZ, maar bleef in de wedstrijd tegen NEC negentig minuten op de bank. Ajax-trainer Peter Bosz gaat bewust voorzichtig om met de pas zeventienjarige aanvaller, die zich stormachtig ontwikkelt. Het lijkt erop dat Kluivert donderdag in de thuiswedstrijd tegen Schalke 04 ook op de bank zal beginnen.

“Ik ben van mening dat Justin Kluivert, een jongen van zeventien jaar, niet vier wedstrijden in acht dagen kan spelen”, zegt Bosz in gesprek met FOX Sports over Ajax, dat in werkelijkheid vier wedstrijden in twaalf dagen speelt. “Dan maak je zo'n jongen kapot. Ook na zijn goede spel tegen Feyenoord en AZ besloot ik hem rust te geven tegen NEC. Dat doe je bewust.”

“Voor ons is het aan ons om dat qua trainingsarbeid te managen. Dat spelers deze hoeveelheid wedstrijden kunnen spelen. Want dat willen we graag”, vervolgt de oefenmeester van de Amsterdammers. In de vorige ronde gaf hij Hakim Ziyech in de heenwedstrijd nog rust. “Hij kan nog geen negentig minuten spelen, dat zag ik ook tegen AZ. Maar ik ben tevreden over zijn ontwikkeling. Doordat hij hard traint en in wedstrijden het maximale geeft, gaat die belasting omhoog.”