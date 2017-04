Leicester voelt zich bestolen in Madrid: 'De strafschop was een gokje’

Dankzij een discutabele strafschop won Atlético Madrid met 1-0 van Leicester City. Craig Shakespeare, manager van the Foxes, noemde de gegeven penalty een ‘gokje’. “Het was een hele teleurstellende beslissing van de scheidsrechter”, zegt Shakespeare in gesprek met de BBC.

“Het was het sleutelmoment in de wedstrijd. Bij een strafschop moet je zeker zijn van je zaak, maar dit was een gokje. Het was zeker een overtreding, maar wel buiten het strafschopgebied”, zegt de manager van Leicester City. “Scheidsrechter zijn is zwaar, maar je wil dat op de cruciale momenten de beslissingen correct zijn.”

Desondanks leed Leicester in Madrid een nederlaag met perspectief. “We leven nog en willen door in de Champions League. We beseffen dat het zeer moeilijk gaat worden, maar we hebben thuis zeer goede cijfers. We zullen er meer uit moeten komen, maar we weten ook dat een van de sterke punten van Atlético de counter is.”

Ook doelman Kasper Schmeichel vond dat Leicester in Madrid werd benadeeld. “Het is zwaar als het zo duidelijk is. We zouden er iets aan moeten doen, maar we zullen het moeten accepteren. Ze hadden misschien ook gescoord uit de vrije trap, maar een penalty is makkelijker. Het ruïneerde onze plannen”, zegt de Deense doelman in gesprek met BT Sport.