UEFA spreekt boze Tuchel tegen: 'Volledige instemming van de clubs’

De UEFA ontkent dat het op eigen houtje heeft besloten om de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en AS Monaco op woensdag te laten spelen. Dortmund-trainer Thomas Tuchel zei woensdag dat hij via een sms-bericht op de hoogte werd gebracht van het besluit om de wedstrijd één dag te verplaatsen.

Niets van waar, zo stelt de Europese voetbalbond. “De beslissing om de wedstrijd op woensdag 18.45 uur te laten beginnen is dinsdagavond genomen met volledige instemming van de clubs en de autoriteiten”, meldt de UEFA in een verklaring. “Woensdag hadden we voortdurend contact met alle partijen en we ontvingen geen informatie die erop wees dat een van beide clubs niet wilde spelen.”

Borussia Dortmund verloor woensdag in eigen huis met 2-3 van AS Monaco. Tuchel had graag meer tijd gehad om de aanslag op de spelersbus te verwerken. “Ons is niets gevraagd. We werden geïnformeerd met een sms-bericht, dat de UEFA een besluit had genomen in Zwitserland. Minuten na de aanval was de enige vraag of de wedstrijd door kon gaan, of niet. Dat voelt slecht en steekt bij ons. We werden behandeld alsof er een blikje bier naar onze bus was gegooid”, sprak de oefenmeester.