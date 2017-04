Drogba vindt nieuwe club en gaat aan de slag als speler én mede-eigenaar

Didier Drogba heeft weer een nieuwe baan. De Ivoriaan heeft via Twitter bekend gemaakt dat hij aan de slag gaat bij het Amerikaanse Phoenix Rising, dat op het tweede niveau speelt. In de Verenigde Staten krijgt Drogba een dubbelfunctie: hij wordt zowel speler als mede-eigenaar van de club.

In Phoenix is Drogba niet de eerste bekende speler. Ook de Engelsman Shaun Wright-Phillips en de Mexicaan Omar Bravo dragen het shirt van Phoenix Rising. De club komt uit in de zogenaamde United Soccer League, het tweede niveau van de Amerikaanse voetbalpiramide. Phoenix Rising heeft de ambitie om zo snel mogelijk in de Major League Soccer te spelen.

Sinds zijn vertrek bij het Canadese Montreal Impact, uitkomend in de Major League Soccer, zat Drogba zonder club. Hij werd in de tussentijd onder meer gelinkt aan het Braziliaanse Corinthians of een terugkeer naar Olympique Marseille. Tijdens zijn loopbaan droeg Drogba eerder het shirt van Le Mans, Guingamp, Olympique Marseille, Chelsea, Shanghai Shenua en Galatasaray.