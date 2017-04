Advies voor KNVB: ‘Geen reactie is volgens ons in dit geval de juiste reactie’

In Amsterdam heeft men ontstemd gereageerd op de uitspraken van de KNVB-top over de hoop dat Feyenoord kampioen wordt. Michael van Praag (voorzitter), Hans van Breukelen (technisch directeur) en Gijs de Jong (operationeel directeur) staken hun sympathie voor de Rotterdammers niet onder stoelen of banken. Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, reageert nuchter.

"Als huidige nummer drie stellen wij ons bescheiden op", zegt Gerbrands in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Dat hadden we ook gedaan als we bovenaan hadden gestaan. We besteden er geen energie aan. Geen reactie is volgens ons in dit geval de juiste reactie."

Harrie Timmermans, voorzitter van de PSV Supportersvereniging, kan er wel begrip voor opbrengen dat men hoopt op een landsitel van Feyenoord. "Ik gun alleen PSV de titel en als dat niet is gelukt, maak ik me vooral daar druk om. Misschien kan PSV in de wedstrijd met Ajax wel bepalen wie er kampioen wordt, al hoop ik vooral dat dat voor PSV dan nog iets oplevert."