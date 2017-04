‘Of hij geschikt is voor Oranje? Hij komt het dichtst bij Van Gaal’

Ralf Rangnick was een half jaar lang trainer van Schalke 04. Klaas-Jan Huntelaar vond het fijn werken onder leiding van de huidige trainer van RB Leipzig. Op de vraag of de coach een goede bondscoach voor Oranje zou zijn, wil de 33-jarige spits niet antwoorden, maar hij laat wel weten dat Rangnick qua werkwijze dicht tegen die van Louis van Gaal aan zit.

"Voor aanvallers is hij de beste trainer die je kan hebben”, vertelt de bankzitter van Schalke 04 in gesprek met de Volkskrant. “We moesten altijd collectief balgericht druk zetten. Op een bord tekende hij een linksback in de hoek en allemaal pijlen daar naartoe. Er loopt niemand een andere richting op, er blijft niemand hangen, iedereen gaat naar de bal.”

Na het ontslag van Danny Blind is de KNVB op zoek naar een opvolger. De bond gaf al aan dat het niet ondenkbaar is dat een buitenlandse trainer voor Oranje wordt gezet. "Ik ga niet zeggen of hij geschikt is voor Oranje", aldus Huntelaar. "Ik kan alleen zeggen dat hij het dichtst bij Van Gaal komt. Ze trainen heel fanatiek om hun gedachten erin te slijpen zonder dat het saai wordt. Rangnick legde het bijna wiskundig uit. Van Gaal is verbaal iets overheersender."