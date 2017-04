‘Elia twijfelt over nieuw contract, tweetal mag weg bij Feyenoord’

Feyenoord wil graag langer door met Eljero Elia maar het is geen uitgemaakte zaak dat de buitenspeler zijn contract in Rotterdam gaat verlengen. De dertigjarige linksbuiten wil volgens het Algemeen Dagblad graag nog een buitenlands avontuur aangaan. Volgens de krant heeft technisch directeur Martin van Geel aangegeven Marko Vejinovic en Lucas Woudenberg in aanmerking komen voor een vertrek uit De Kuip.

Het contract van Elia bij Feyenoord loopt door tot de zomer van 2018. Hij kwam in 2015 transfervrij over van Werder Bremen en heeft zich ontwikkeld tot een van de steunpilaren in de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. Daarnaast is er ook onduidelijkheid over de toekomst van Steven Berghuis. De rechtsbuiten wordt dit seizoen gehuurd van Watford. Waarschijnlijk keert hij terug naar Engeland.

Van Geel verwacht dat Rick Karsdorp, die naar verluidt in de belangstelling staat van Bayern München en AS Monaco, zijn contract met een jaar gaat verlengen tot medio 2021. De technisch directeur polste tevens Tonny Vilhena voor een nieuw contract en verwacht dat Jens Toornstra ook gaat verlengen. Wie niet op een nieuw contract hoeven te rekenen zijn Vejinovic en Woudenberg. Volgens de krant mogen zij vertrekken bij de koploper van de Eredivisie.