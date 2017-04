Robben: ‘Dat ontbrak vandaag, het is gek dat het ons overkomt’

Bayern München staat op de rand van uitschakeling in de Champions League na de 1-2 nederlaag tegen Real Madrid. Arjen Robben beseft dat het een loodzware taak wordt om de halve finale te bereiken. De ploeg van Carlo Ancelotti kwam woensdagavond nog wel op voorsprong via Arturo Vidal, maar na een gemiste strafschop van diezelfde Vidal was het Cristiano Ronaldo die de Koninklijke met twee doelpunten de overwinning bezorgde.

"Er waren een paar breekpunten", liet Robben na de wedstrijd weten aan Veronica. "We speelden een prima eerste helft, maar het kon beter. We misten een stukje overtuiging, dat is vreemd en jammer. Zo spelen we normaal wel. Normaal zijn we agressiever naar voren, met meer beweging. Dat ontbrak vandaag. Het is gek dat het ons overkomt. De laatste tien procent ontbrak en dat mag niet tegen Real."

Op slag van rust schoot Vidal een strafschop hoog over. “Als je die maakt, ga je met 2-0 de rust in. Dan sta je er toch wel even anders voor", aldus de Oranje-international. "De mogelijkheden en de ruimtes lagen er wel. Wij kunnen gewoon goed voetballen, ook tegen Real Madrid. Maar na die rode kaart (van Javi Martinez, red.), werd het lastig. Manuel houdt er nog een paar ballen geweldig uit."