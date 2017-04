Discutabele strafschop helpt Atlético Madrid een krappe zege

Leicester City heeft een kleine nederlaag geleden op bezoek bij Atlético Madrid. De ploeg van manager Craig Shakespeare beperkte zich woensdagavond tot verdedigen en hoefde slechts een tegentreffer te incasseren. Zodoende heeft de Spaanse topclub de beste papieren voor het bereiken van de halve finale, maar is er nog niets beslist.

Atlético Madrid schoot uit de startblokken in het Vicente Caldéron en was na een kwartier spelen als dicht bij de openingstreffer. Koke probeerde het van afstand en raakte de de lat. De bezoekers uit Engeland hadden niets te vertellen in de openingsfase en mocht van geluk spreken dat het niet op achterstand kwam. Kansen waren er voor Yannick Carrasco, Antoine Griezmann en Fernando Torres. Allen wisten zij het niet te laten bollen.

Dat gebeurde uiteindelijk na 28 minuten spelen, toen Griezmann een strafschop mocht nemen. Marc Albrighton ging de fout in en vloerde de Franse aanvaller. Scheidsrechter Jonas Ericsson wees naar de stip, daar waar de overtreding buiten het strafschopgebied gemaakt leek te worden. Het zicht van de arbiter werd echter op het cruciale moment kort belemmerd door Daniel Drinkwater. Ondanks protesten ging de bal op de stip: 1-0.

De kampioen van Engeland had weinig in te brengen woensdagavond. Het veldoverwicht was na rust eveneens voor de ploeg van Diego Simeone, maar desondanks gaven the Foxes amper kansen weg. Vlak voor tijd nam de druk van Atlético toe, want de Madrilenen wilden er hoe dan ook nog eentje bijprikken om zodoende bij de return een betere uitgangspositie te hebben. Maar de Spanjaarden braken niet door de stugge Leicester-defensie. Zodoende reist Atlético Madrid over een week met een voorsprong af naar Engeland, maar leeft de Premier League-club nog.