Tuchel haalt hard uit naar UEFA: ‘Dit voelt slecht en steekt bij ons'

De selectie van Borussia Dortmund werd dinsdag slachtoffer van een aanslag bij de spelersbus. Marc Bartra raakte gewond, de rest van de selectie van trainer Thomas Tuchel bleef ongedeerd. Een dag later moest het treffen met AS Monaco ingehaald worden, zo kreeg de club te horen van de UEFA. Tuchel gaf na afloop van de 2-3 nederlaag aan dat hij en zijn ploeg de wedstrijd liever op een later moment zouden inhalen.

“Ons is niets gevraagd. We werden geïnformeerd met een sms-bericht, dat de UEFA een besluit had genomen in Zwitserland”, aldus Tuchel. “Minuten na de aanval was de enige vraag of de wedstrijd door kon gaan, of niet. Dat voelt slecht en steekt bij ons. We werden behandeld alsof er een blikje bier naar onze bus was gegooid. Het geeft je een gevoel van onmacht. Wij moeten maar functioneren en de rest speelt geen rol. Marc (Bartra, red.) werd afgevoerd in een ambulance en wij werden geïnformeerd over een besluit, dat voelt niet goed.”

Waar het duel dinsdagavond op het programma stond, werd deze nu woensdagavond om 18.45 uur afgewerkt. “We hadden graag meer tijd gehad om dingen te verwerken”, zei Tuchel na afloop van de verliespartij. “Maar ook om in onze beste vorm aan de aftrap te verschijnen voor onze Champions League-droom. We voelen ons gepasseerd over de beslissing om ons te laten voetballen vanavond. We hadden maar vijftien gezonde spelers beschikbaar vandaag.”