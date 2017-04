FC Utrecht wil Feyenoord dwarsbomen: ‘De beste ploeg van Nederland’

FC Utrecht is verzekerd van deelname aan de play-offs en staat relatief veilig op de vierde plek, maar neemt de wedstrijd tegen Feyenoord van zondag zeer serieus op. De ploeg van Erik ten Hag is in vorm en won de laatste vier wedstrijden op rij. Als het aan Sofyan Amrabat ligt, volgt in De Kuip nummer vijf.

De middenvelder noemt de wedstrijd tegen Feyenoord een 'prachtige test'. "Spelen tegen de beste ploeg van Nederland, op een topveld in een geweldig stadion: we kijken ernaar uit en willen een goed resultaat behalen", vertelt Amrabat aan Voetbal International. Hij merkt op dat Utrecht in de uitwedstrijden tegen Ajax (3-2) en PSV (3-0) lange tijd goed meedeed, maar de tactische discipline niet volhield. "Nu moet blijken of we dat zondag wel kunnen opbrengen. Ik denk van wel."

Amrabat debuteerde vorige week voor het elftal van Marokko in een oefenwedstrijd tegen Tunesië (1-0 zege). Hij noemt het een beloning voor zijn arbeid in Utrecht. "Eind vorig seizoen tijdens de play-offs om Europees voetbal kreeg ik mijn kans. Daarna had ik een goede voorbereiding en sindsdien ben ik eigenlijk nooit meer uit de ploeg geweest. Nu wil ik die lijn doortrekken. Ook persoonlijk zie ik de wedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip als een mooie uitdaging."