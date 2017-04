Klaassen baalt van KNVB: ‘Waarom zouden ze ons niet helpen?’

Davy Klaassen vindt het teleurstellend dat de wedstrijd tegen PSV niet is verzet. In een tijdsbestek van drie dagen neemt Ajax het volgende week op tegen Schalke 04 en de regerend landskampioen: wedstrijden die het seizoen kunnen maken of breken. Peter Bosz filosofeerde onlangs hardop over een extra rustdag voor het duel met PSV, maar daar had de KNVB geen gehoor aan.

"Natuurlijk zou ons dat helpen", beaamt Klaassen in gesprek met de Volkskrant. De aanvoerder van Ajax zegt te begrijpen dat de KNVB niet speciaal voor zijn club de regels middenin het seizoen aanpast. "Maar Ajax kan Nederland laten stijgen op de Europese ranglijst, we hebben die punten hard nodig. Waarom zou de KNVB ons niet ondersteunen? Je dient een gemeenschappelijk belang."

Klaassen gaat in zowel de Europa League als de Eredivisie voor het hoogste. Hij neemt geen genoegen met de halve finale in het clubtoernooi en een tweede plek in eigen land. "Nee, dan is het seizoen niet geslaagd. Ik wil iets tastbaars overhouden aan dit seizoen. Ik speel om prijzen te winnen, deelname aan de voorronde van de Champions League of de laatste vier in de Europa League is geen prijs."