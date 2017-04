Mbappé blinkt uit in doelpuntrijke inhaalwedstrijd tegen Dortmund

AS Monaco heeft zichzelf een goede uitgangspositie verschaft in de kwartfinale van de Champions League. Een dag nadat een aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund een streep zette door de aanvankelijke wedstrijddatum, won Monaco met 2-3 in Duitsland. Kylian Mbappé was met twee doelpunten van groot belang voor de Franse titelkandidaat.

Vanwege de gebroken pols die hij overhield aan de aanslag behoorde Marc Bartra niet tot de selectie. Sven Bender was zijn vervanger in de driemansverdediging en maakte zijn eerste minuten in een officiële wedstrijd sinds 20 december 2016. Een gelukkige rentree werd het niet. Tien minuten voor het rustsignaal werkte Bender een voorzet van Andrea Raggi op bijzonder ongelukkige wijze achter zijn eigen doelman Roman Bürki. Bender werd nauwelijks gehinderd, maar kopte onbegrijpelijkerwijs in eigen doel.

Met een speciaal shirt betuigden spelers van Borussia Dortmund vooraf hun steun aan Marc Bartra.

Bender zorgde daarmee voor de 0-2 ruststand. Een onlogische tussenstand was dat niet, ondanks dat Dortmund het merendeel van het balbezit had. BVB haalde veel te weinig uit het balbezit, terwijl Monaco continu dreigend was in de tegenaanval. De bezoekers kregen na zestien minuten al een gouden kans om de score te openen. Fabinho mocht aanleggen voor een penalty, na een lichte overtreding van Sokratis Papastathopoulos op Mbappé, maar de Braziliaan miste voor het eerst in zestien pogingen vanaf elf meter.

Fabinho schoot naast, maar een dure misser was het niet. Monaco kwam even na de gemiste penalty alsnog op 0-1. Na een vlotte combinatie werd Mbappé bereikt door Thomas Lemar, waarna de tiener fortuinlijk afrondde met de knie. Het doelpunt had afgekeurd moeten worden omdat Mbappé buitenspel stond, maar hij gaat desondanks de geschiedenisboeken in als de eerste tiener die driemaal tot scoren kwam in de knock-outfase van de Champions League. Bender maakte er vervolgens dus 0-2 van en Dortmund stelde er voor rust weinig tegenover.

De gastheer kwam vervolgens sterker uit de kleedkamer. De ploeg van Thomas Tuchel liet de aanvallende intenties al gauw blijken en vond na 56 minuten de aansluiting dankzij Ousmane Dembélé. De jongeling kon van dichtbij binnentikken op aangeven van Shinji Kagawa, maar de aandacht ging vooral uit naar de magnifieke hakbal van Pierre-Emerick Aubameyang die daaraan voorafging. Monaco kwam amper van de eigen helft af en werd onder grote druk gezet. Toch kwam het vierde doelpunt op naam van Monaco: Mbappé profiteerde van een dramatische terugspeelbal van Lukasz Piszczek en rondde oog in oog met keeper Bürki overtuigend af. Kagawa bepaalde vervolgens de eindstand na een goede individuele actie.