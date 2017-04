Guidetti waarschuwt Celta de Vigo voor Nederlander: ‘Zeer goede speler’

In de kwartfinales van de Europa League neemt Celta de Vigo het donderdagavond op tegen Racing Genk. Bij de Spanjaarden staat John Guidetti in de punt van de aanval. Hij kan voor de wedstrijd de hand schudden van Jean-Paul Boëtius, de buitenspeler van de Belgische topclub die hij kent vanuit zijn tijd bij Feyenoord. Guidetti waarschuwt zijn ploeggenoten voor de Nederlander.

"Met Jean-Paul Boëtius deelde ik de kleedkamer bij Feyenoord”, zei Guidetti woensdag op de persconferentie. "Een heel goede speler. We stonden nooit samen op het veld, maar ik zag hem scoren bij zijn debuut tegen Ajax. Donderdag moeten we ervoor zorgen dat hij niet tot scoren komt."

Guidetti werd in het seizoen 2011/12 door Manchester City uitgeleend aan Feyenoord. Daarna droeg hij de shirts van Stoke City en Celtic, waarna hij in de zomer van 2015 terechtkwam in Spanje. Met Celta de Vigo hoopt hij de halve finale van de Europa League te bereiken. "In de Europa League is het zaak om thuis geen tegendoelpunten te slikken. Dat kan belangrijk zijn. Aan de andere kant hebben we een fantastisch team met veel karakter."