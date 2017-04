‘Klaas-Jan hoort niet bij de spelers met wie we de meeste kans maken’

De kans op een basisplaats voor Klaas-Jan Huntelaar bij Schalke 04 in de wedstrijd tegen Ajax is klein. De spits moet Guido Burgstaller voor zich dulden in de punt van de aanval en vermoedelijk krijgt de winteraankoop ook donderdagavond in Amsterdam de voorkeur. Trainer Markus Weinzierl bevestigt woensdag op de persconferentie dat Huntelaar waarschijnlijk geen basisplaats krijgt.

"Ik heb veel respect voor wat Klaas-Jan heeft gedaan voor Schalke", benadrukt de oefenmeester. "Ik stel altijd de spelers op met wie de kans op succes het grootst is. De laatste weken hoort Klaas-Jan daar niet bij. Ook omdat hij eerder dit seizoen geblesseerd is geweest."

Weinzierl geeft verder aan dat Schalke barst van de ambitie. Zijn ploeg schakelde Borussia Mönchengladbach uit in de vorige ronde en wil nu 'meer', vertelt de trainer. Hij is echter op zijn hoede voor Ajax. "Ajax zet razendsnel aanvallen op, is altijd dreigend en heeft goede individuen. We hebben een topprestatie nodig", citeert de clubsite van Schalke.