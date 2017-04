‘Ik vraag me af hoe het in hemelsnaam kan dat hij een Barcelona-shirt draagt’

Barcelona ging dinsdag met 3-0 ten onder in Turijn tegen Juventus in de eerste ontmoeting in de kwartfinale van de Champions League. De Oude Dame legde de zwakke punten bloot bij Barça, dat maar niet door de stugge Italiaanse defensie wist te breken. Jérémy Mathieu speelde als linksback een zwakke eerste helft en kwam na de thee niet meer terug op het veld. Oud-voetballer Steven Gerrard vindt het onbegrijpelijk dat Mathieu speler van Barcelona is.

De Frans international leverde een aantal dramatische voorzetten af en kon niet mee in het hoge tempo van Barcelona. “Hij werd niet voor niets gewisseld in de rust. De eerste 45 minuten was hij echt een nachtmerrie”, aldus Gerrard bij BT Sports. “Ik vraag me af hoe het in hemelsnaam kan dat hij een Barcelona-shirt draagt. Hij komt lang niet in de buurt van dat niveau.”

Ian Wright is het met zijn landgenoot eens en zag meerdere zwakke punten bij Barcelona. “Zo zijn er wel meer spelers. Als dat soort spelers in de return spelen, dan gaat Juventus het niet moeilijk krijgen. Mathieu, André Gomes en ook die keeper (Marc-André ter Stegen, red.) vind ik niks.”

Mathieu wist dinsdagavond geen enkele tackle te winnen en won slechts één luchtduel. De 33-jarige verdediger kwam in 2014 voor twintig miljoen euro over van Valencia. Dit seizoen kwam hij zestien keer in actie in alle competitie, als linksback en centrumverdediger.