Woensdag, 12 April 2017

Drietal Oranje-doelmannen in beeld bij Napoli

Arsène Wenger zei onlangs dat hij hoopt dat Alex Oxlade-Chamberlain bij Arsenal blijft. Liverpool is echter bereid om ver te gaan voor de middenvelder en is niet geschrokken van het prijskaartje van 41 miljoen euro. (Daily Telegraph)

In Turijn is men zeer tevreden over het functioneren van Joe Hart. Torino heeft aan Manchester City gevraagd of het mogelijk is om nog een seizoen gebruik te maken van de diensten van de Engelse doelman. (Tuttosport)

Napoli heeft zijn zinnen gezet op een Nederlandse doelman. Jeroen Zoet, Jasper Cilessen en Tim Krul staan alle drie op de radar van de Italiaanse topclub. (Calciomercato)

Serge Aurier kan zijn contract bij Paris Saint-Germain verlengen. Les Parisiens willen de verdediger drie jaar langer aan zich binden. (France Football)

Met de aankomst van Yonghong Li in Milaan is de Chinese overname van AC Milan nu echt aanstaande. De deal hangt al een tijd in de lucht, maar werd afgelopen jaar twee keer uitgesteld. (Diverse Italiaanse media)