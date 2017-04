Feyenoord wil doorpakken: ‘Ook met hem gaan we nog in gesprek’

Feyenoord maakte woensdagmiddag bekend dat het contract van Bilal Basaçikoglu met twee jaar verlengd wordt, waardoor de buitenspeler nu tot 2020 vastligt in De Kuip. Technisch directeur Martin van Geel weet dus dat hij in ieder geval één vleugelaanvaller langer kan behouden en richt zijn pijlen nu op Eljero Elia.

“Je kijkt naar buitenspelers. Steven Berghuis is gehuurd van Watford. Waar ligt de toekomst van Elia? Hij heeft nog een contract tot 2018, dus ook met hem gaan we nog in gesprek”, vertelt hij aan Feyenoord TV. “Specifieke mensen waar er niet veel van rondlopen die ook dat niveau aankunnen. Daarom zijn we blij dat we met Bilal dat contract hebben verlengd en volgend jaar door kunnen gaan.”

Basaçikoglu zelf toonde zich verguld met zijn nieuwe contract: “Het is natuurlijk fantastisch. Iets waar ik naar heb uitgekeken. Ik heb het laatste jaar stappen gemaakt en ben volwassener gaan voetballen. Daarvoor was het aan de mindere kant. Dan zie je dat ik deze stap goed kan gebruiken en de staf ook overtuigd heb. Dat is altijd fijn.”