Feyenoord deelt contractverlenging uit: ‘Hij wordt steeds stabieler’

Bilal Basaçikoglu heeft woensdagmiddag voor de tweede keer zijn krabbel onder een contract bij Feyenoord gezet. De vleugelspeler, die oorspronkelijk nog vastlag tot medio 2018, zal nu tot 2020 aan de Rotterdammers verbonden zijn.

Technisch directeur Martin van Geel is blij dat de twee partijen tot een akkoord zijn gekomen: “De keuze om langer met elkaar door te gaan, wordt breed gedragen door de mensen die dagelijks met hem werken. Bilal is een speler met veel snelheid en dreiging, die een man kan passeren en assists kan geven. Zijn rendement kan nog wel omhoog, maar daaraan werkt de technische staf dagelijks met hem. Wel is hij in de loop der jaren steeds stabieler geworden in zijn prestaties. Dat is voor een buitenspeler van zijn leeftijd – hij is nog maar net 22 jaar – een goede ontwikkeling”, vertelt hij op het digitale thuis van zijn club.

Feyenoord nam Basaçikoglu in 2014 over van sc Heerenveen, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. De buitenspeler kwam sindsdien 64 keer in actie in een Eredivisie-wedstrijd voor de Stadionclub. Vorig seizoen mocht hij met de KNVB Beker de eerste prijs in zijn prijzenkast bijzetten.