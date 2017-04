‘Hij zou bij Ajax veel beter tot zijn recht zijn gekomen dan bij PSV’

De verwachtingen waren hooggespannen toen Oleksandr Zinchenko door PSV afgelopen zomer op huurbasis werd overgenomen van Manchester City. De middenvelder is dit seizoen echter maar weinig aan spelen toe gekomen in het eerste elftal van de Eindhovenaren. Sinds de winterstop acteert Zinchenko haast wekelijks in de Jupiler League.

“Je ziet aan zijn lichaamstaal dat hij momenteel een beetje uitgeblust is. En dat is zonde, want hij heeft écht potentie. Zijn dribbels doen me een beetje aan die van Arjen Robben denken. Hij speelt niet voor niks in de nationale ploeg van Oekraïne”, zegt Aad de Mos in gesprek met Omroep Brabant. De twintigjarige middenvelder speelde tot dusver elf interlands voor Oekraïne.

De Mos denkt dat Manchester City hem beter aan een andere club had kunnen verhuren. “Hij zou dit seizoen veel beter tot zijn recht zijn gekomen bij Ajax of FC Twente. Daar is de kans groter dat jongens als Zinchenko spelen. Cocu ziet het niet in hem zitten. Het is voor alle partijen beter als Zinchenko vertrekt bij PSV.”