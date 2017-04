Veltman kreeg ‘tik’ bij Oranje: ‘Ik heb er niet met Bosz over gesproken’

Bij Ajax staat Joël Veltman als rechtsback hoger in de pikorde dan Kenny Tete. Bij Oranje was dat onlangs anders, want daar liet bondscoach Fred Grim Tete als rechterverdediger starten in de oefeninterland tegen Italië. Dat was even slikken voor Veltman, zo geeft hij toe in gesprek met De Telegraaf.

“Het was even een tik. Maar het is de keuze van de trainer, simpel”, zegt Veltman, die stelt dat het niet ten koste is gegaan van zijn zelfvertrouwen. Toen hij terugkeerde bij Ajax, was het dan ook geen thema meer. “Ik heb er niet met Peter Bosz over gesproken. In de elf-tegen-elf zag ik dat ik tegen Feyenoord zou spelen. Dat gaf zo veel vertrouwen dat ik niks hoefde te overleggen.”

“Bosz zet me mede daar neer om goed te coachen. Met Davinson Sánchez naast me en David Neres voor me is dat belangrijk. Omdat we ver naar voren staan, is de restverdediging belangrijk”, stelt de verdediger van de Amsterdammers. Met Ajax neemt hij het donderdag op tegen Schalke 04, in de eerste wedstrijd van de kwartfinale van de Europa League.