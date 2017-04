‘Ik weet niet zeker of hij wel echt eerste keus bij Real Madrid wil zijn’

Eden Hazard wordt de laatste weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en de Koninklijke zou er zo’n honderd miljoen euro voor over hebben om de Belg los te weken bij Chelsea. Oud-speler van the Blues Marcel Desailly betwijfelt echter of Hazard al toe is aan een stap naar een club als Real.

“Dat hangt van zijn ambitie af. Ik ben er niet compleet van overtuigd dat Hazard de intentie heeft om echt een wereldtopper te worden, om eerste keus bij Real Madrid te zijn. Vergeet niet, Hazard speelt al vijf jaar in het Chelsea-systeem en hij doet het goed, maar hij doet niet wat iedereen van hem verwachtte”, vertelt de Fransman aan talkSPORT. “Dat is doelpunten maken en de gelijke zijn van spelers als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Hazard is erg wissevallig.”

“Ik weet niet zeker of hij klaar is om te veranderen en dat risico te nemen, hij zal toch altijd willen spelen”, gaat Desailly verder. “Datzelfde geldt overigens ook voor Antoine Griezmann. Is hij er echt klaar voor? Heeft hij de wil om bij een van de topclubs voor zijn plek te moeten strijden, zonder dat hij zeker weet dat hij altijd zal spelen?”