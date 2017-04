Verdachte opgepakt voor aanslag spelersbus; bom bevatte metalen pinnen

Er is één verdachte opgepakt naar aanleiding van de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund, waarbij Marc Bartra gewond raakte. Frauke Köhler, woordvoerster van het Duitse Openbaar Ministerie, meldt op een persconferentie dat de verdachte ‘een islamitische achtergrond’ heeft. De exacte motieven van de aanslag zijn voorlopig nog niet duidelijk.

“Er is uitgegaan van een terroristische achtergrond. De exacte motieven zijn nog steeds onduidelijk. Op de plek van de aanslag zijn drie brieven gevonden. Een islamitische achtergrond is mogelijk. De brief wordt onderzocht”, zegt Köhler. Op het internet circuleert ook een brief waarin de aanslag door antifascisten wordt opgeëist. Er wordt getwijfeld aan de authenticiteit van die brief. “Er zijn twee verdachten met een islamitische achtergrond naar voren gekomen. Bij beiden is een huiszoeking gedaan. Een van hen is gearresteerd.”

De aanslag had een stuk erger uit kunnen pakken, zo meldt Köhler. “De springstof was uitgerust met metalen pinnen, waarvan er een de hoofdsteun van een stoel heeft doorboord. Gelukkig is er niks ernstigers gebeurd, de explosieven hadden een bereik van honderd meter.”