Sevilla niet gediend van openlijk geflirt met Sampaoli

Na het ontslag van Edgardo Bauza als bondscoach van Argentinië wordt Jorge Sampaoli veelvuldig genoemd als zijn opvolger. Sevilla is niet blij met het geflirt van de Argentijnse voetbalbond (AFA) met zijn trainer en heeft dit middels een brief aan de bond en een statement op de website laten blijken.

In Chileense media liet AFA-voorzitter Claudio Tapia weten dat hij van plan is naar Spanje af te reizen om met Sampaoli te praten. Als Tapia dit daadwerkelijk doet, dreigt Sevilla stappen te ondernemen. De Spaanse club vindt het onacceptabel als de Argentijnse voetbalbond Sampaoli benaderd.

“Sevilla zou dat respectloos en onacceptabel vinden”, schrijft de club in het statement op de website. Sampaoli heeft in Sevilla nog een contract tot 2018, maar beide partijen zijn in gesprek over een langere samenwerking. Overigens is de Argentijnse bond niet de enige die aan de oefenmeester zou trekken, want Sampaoli werd eerder genoemd als nieuwe bondscoach van Oranje en als nieuwe trainer van Barcelona. Sevilla-voorzitter José Castro zei eerder dat Sampaoli het naar zijn zin heeft in Spanje.